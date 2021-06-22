Зарплата Дзюбы в «Зените» составляет 4 миллиона евро в год

Нападающий сборной России Артем Дзюба, забивший единственной гол (с пенальти) в заключительном матче группового турнира Евро-2020 против «Дании» (1:4), получает в «Зените» зарплату четыре миллиона евро в год.

На чемпионате Европы он провел все три матча, в которых забил один гол и отдал голевую передачу.

Контракт 32-летнего форварда с питерским клубом расчитан до 2022 года с возможностью продления еще на год.

В прошедшем сезоне он в третий раз подряд выиграл чемпионат России в составе «Зенита». В РПЛ он провел 27 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 6 передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром.