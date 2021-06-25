Кьеллини вернулся к тренировкам в общей группе сборной Италии перед матчем с Австрией
09:10
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини провел тренировку в общей группе команды и, скорее всего, сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии, сообщает Football Italia.
24 июня сообщалось, что футболист не сможет сыграть в игре 1/8 финала Евро-2020 против сборной Австрии.
Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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