Кьеллини вернулся к тренировкам в общей группе сборной Италии перед матчем с Австрией

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини провел тренировку в общей группе команды и, скорее всего, сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии, сообщает Football Italia.

24 июня сообщалось, что футболист не сможет сыграть в игре 1/8 финала Евро-2020 против сборной Австрии.