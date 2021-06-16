Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин коротко ответил на вопрос, может ли в стартовом составе национальной команды на матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене выйти форвард Александр Соболев, а не капитан Артем Дзюба. По мнению эксперта, в команде Станислава Черчесова это нереально.

«Фантастика», — отреагировал Аршавин на вопрос о «старте» без Дзюбы в эфире «Матч ТВ». На просьбу дать более развернутый комментарий он добавил: «Возможен ли стартовый состав без Дзюбы? Нет. Следующий вопрос. Почему? Потому что Дзюбу никогда не поменяют. Никогда».

Сборная России победила Финляндию во втором матче на Евро-2020 в Санкт-Петербурге (1:0) после поражения от Бельгии (0:3). В 3-м туре россияне сыграют с Данией в Копенгагене в понедельник, 21 июня.