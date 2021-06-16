Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Россия может занять последнее место в группе даже в случае ничьей с Данией

18:48
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Финляндия — Россия — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

После матча Финляндия — Россия (0:1) положение в группе В чемпионата Европы стало таким:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;
Россия — 3 (2), 1-3;
Финляндия — 3 (2), 1-1;
Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

17 июня — Дания — Бельгия;
21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Существует удивительный расклад, при котором россияне могут занять четвертое место в группе даже в случае ничьей с Данией. Для этого датчане должны победить Бельгию, а затем бельгийцы сыграть вничью с финнами. Тогда все сборные наберут по 4 очка, и россияне с разностью мячей «минус 2» окажутся худшими в квартете и займут последнюю позицию.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2622
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Турция — Уэльс, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Маккели не удалил Баринова. Сборной России повезло с судьей?
Боярский — о победе над Финляндией: «У России нет шансов на выход в плей-офф, уровень игры низкий»
Спонсоры Евро-2020 могут применить санкции к УЕФА за действия Роналду и Погба

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи