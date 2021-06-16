Россия может занять последнее место в группе даже в случае ничьей с Данией
18:48
После матча Финляндия — Россия (0:1) положение в группе В чемпионата Европы стало таким:
Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;
Россия — 3 (2), 1-3;
Финляндия — 3 (2), 1-1;
Дания — 0 (1), 0-1.
Оставшиеся матчи в группе:
17 июня — Дания — Бельгия;
21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;
Существует удивительный расклад, при котором россияне могут занять четвертое место в группе даже в случае ничьей с Данией. Для этого датчане должны победить Бельгию, а затем бельгийцы сыграть вничью с финнами. Тогда все сборные наберут по 4 очка, и россияне с разностью мячей «минус 2» окажутся худшими в квартете и займут последнюю позицию.
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