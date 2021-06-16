Россия может занять последнее место в группе даже в случае ничьей с Данией

После матча Финляндия — Россия (0:1) положение в группе В чемпионата Европы стало таким:

Бельгия — 3 очка (1 матч), разность мячей 3-0;

Россия — 3 (2), 1-3;

Финляндия — 3 (2), 1-1;

Дания — 0 (1), 0-1.

Оставшиеся матчи в группе:

17 июня — Дания — Бельгия;

21 июня — Россия — Дания, Финляндия — Бельгия;

Существует удивительный расклад, при котором россияне могут занять четвертое место в группе даже в случае ничьей с Данией. Для этого датчане должны победить Бельгию, а затем бельгийцы сыграть вничью с финнами. Тогда все сборные наберут по 4 очка, и россияне с разностью мячей «минус 2» окажутся худшими в квартете и займут последнюю позицию.