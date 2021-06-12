Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Финляндия, его спасали на поле
По ходу первого тайма матча Евро-2020 между Данией и Финляндией в Копенгагене полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Эриксен завалился без контакта с соперниками при движении за мячом.
Партнеры по команде и врачи попытались оказать игроку первую помощь. Докторам пришлось делать хавбеку искусственное дыхание и массаж сердца. Также потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Жена Эриксена Сабрина спустилась с трибуны, но ее не пустили к мужу — другие игроки ее успокаивали.
Обновление: через 10 с небольшим минут Эриксена погрузили на носилки и за ширмой увезли с поля под аплодисменты зрителей на «Паркен Арене».
Обновление: стало известно, что футболист покинул поле в сознании, его увезли со стадиона на машине скорой помощи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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