По ходу первого тайма матча Евро-2020 между Данией и Финляндией в Копенгагене полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Эриксен завалился без контакта с соперниками при движении за мячом.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

Партнеры по команде и врачи попытались оказать игроку первую помощь. Докторам пришлось делать хавбеку искусственное дыхание и массаж сердца. Также потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Oh no, Christian Eriksen just dropped on the pitch. Not a good sign that he seems to have lost his senses as well.



This is not good. pic.twitter.com/avcX7pDy9U — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) June 12, 2021

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Жена Эриксена Сабрина спустилась с трибуны, но ее не пустили к мужу — другие игроки ее успокаивали.

Игроки сборной Дании у Кристиана Эриксена. Фото AFP

Обновление: через 10 с небольшим минут Эриксена погрузили на носилки и за ширмой увезли с поля под аплодисменты зрителей на «Паркен Арене».

Обновление: стало известно, что футболист покинул поле в сознании, его увезли со стадиона на машине скорой помощи.