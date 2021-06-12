Боярский похвалил сборную России за отказ преклонять колено перед матчами Евро-2020

Известный артист Михаил Боярский прокомментировал решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы.

В субботу, 12 июня, СМИ сообщили, что российские футболисты решили не преклонять колено перед стартовым матчем на Евро-2020.

«У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята — красавцы! Нечего на колени вставать», — сказал Боярский «СЭ».

Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет сегодня, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)