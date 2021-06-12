Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в стабильном состоянии находится в госпитале, сообщает Футбольный союз Дании. Матч датчан со сборной Финляндии будет доигран сегодня.

Игру возобновят в 21.30 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба УЕФА, матч доиграют сегодня по просьбе команд. Будут сыграны пять оставшихся минут первого тайма, а потом, через пять минут начнется второй.

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.