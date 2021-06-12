УЕФА согласился с просьбой игроков сборных Дании и Финляндии доиграть матч Евро-2020 сегодня
Матч группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии будет доигран сегодня, 12 июня. Сами футболисты обеих сборных выразили желание доиграть встречу, сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21.30 (мск).
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче группового этапа ЕВРО-2020 с командой Финляндии.
В концовке первого тайма при счете 0:0 Эриксен потерял сознание, находясь с мячом у бровки поля, и упал. Полузащитник не получал повреждения в результате контакта с другим футболистом. Врачи, появившиеся на поле, проводили реанимационные мероприятия, а позже увезли игрока с газона за специальной ширмой.
Футболист находится в больнице, но уже пришел в сознание.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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