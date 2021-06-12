Эриксен из больницы связался с партнерами по сборной Дании

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен связался с партнерами по команде из больницы, сообщает TV 2.

Он рассказал о своем самочувствии и заверил, что с ним все хорошо.

Только после этого датские футболисты согласились снова выйти на поле и доиграть матч против Финляндии.

В концовке первого тайма встречи в Копенгагене полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0.