Евро-2020: расписание и результаты матчей 12 июня, Бельгия — Россия
Сегодня, 12 июня, состоятся матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
В субботу сборная России проведет свой первый матч на турнире. Соперник — команда Бельгии. Календарь матчей сборной России на Евро-2020 можно посмотреть здесь
Составы групп Евро и полное расписание матчей — по ссылке
12 июня, суббота
Группа А
Уэльс — Швейцария
Баку. Олимпийский стадион. 16.00 (Матч ТВ — 15.30).
Судьи: Тюрпен, Грингор, Дано (все — Франция).
ВАР: Летексье, Бризар (оба — Франция).
Группа В
Дания — Финляндия
Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00 (Матч ТВ — 18.30)
Судьи: Тэйлор, Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл, Кавана (оба — Англия).
Бельгия — Россия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 22.00 (Россия 1 — 21.50)
Судьи: Матеу Лаос, дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес, Прието Лопес де Сераин (оба — Испания).
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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