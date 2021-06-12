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Евро-2020: расписание и результаты матчей 12 июня, Бельгия — Россия

08:45
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 12 июня, состоятся матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

В субботу сборная России проведет свой первый матч на турнире. Соперник — команда Бельгии. Календарь матчей сборной России на Евро-2020 можно посмотреть здесь

Составы групп Евро и полное расписание матчей — по ссылке

12 июня, суббота

Группа А
Уэльс — Швейцария
Баку. Олимпийский стадион. 16.00 (Матч ТВ — 15.30).
Судьи: Тюрпен, Грингор, Дано (все — Франция).
ВАР: Летексье, Бризар (оба — Франция).

Уэльс — Швейцария

Группа В
Дания — Финляндия
Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00 (Матч ТВ — 18.30)
Судьи: Тэйлор, Бесуик, Нанн (все — Англия).
ВАР: Аттуэлл, Кавана (оба — Англия).

Дания — Финляндия

Бельгия — Россия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 22.00 (Россия 1 — 21.50)
Судьи: Матеу Лаос, дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес, Прието Лопес де Сераин (оба — Испания).

Бельгия — Россия

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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