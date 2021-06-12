Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен жив, его состояние стабилизировалось, сообщила пресс-служба УЕФА. Также указано, что его доставили в госпиталь.

Новая информация по ситуации с футболистом и о судьбе матча сборных Финляндии и Дании может должна быть объявлена в 20.45 по московскому времени.

Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.