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Эмоции итальянских фанатов после победы на Евро-2020. Видео

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Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти.

Основное время встречи, прошедшей в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались точнее — 3:2.

После завершения встречи сотни итальянских болельщиков вышли на улицу городов, чтобы отметить успех национальной команды.

Сборная Италии ранее выигрывала Евро в 1968 году, а также «скуадра адзурра» дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года