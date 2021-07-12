Экс-футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал победу Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти 3:2).

«Конечно, ожидалось, что выиграет сборная Англии, — сказал Канчельскис «СЭ». — Но не всегда сбывается то, чего мы хотим. Предупреждал, что здесь не может быть открытого футбола. Сами понимаете, что каждая команда хочет выиграть, но на англичан было оказано серьезное давление: играют на «Уэмбли», пресса, болельщики, после 66-го года команда ничего не выигрывала. Проиграли чисто в психологическом плане, итальянцам было попроще. Если бы итальянцы проиграли, трагедия, конечно, была бы, но итальянцы всегда играли в полуфиналах и финалах, а англичане до финалов чемпионата мира и Европы мало доходили. И сегодня они показали не тот футбол, который мы видели на групповой стадии или позже, с другими командами».

Канчельскис также ответил, считает ли он успешным специалистом Роберто Манчини, про которого нападающий Артем Дзюба говорил, что итальянец вообще не тренер.

«Если Дзюба Эмери хаял — он четыре еврокубка выиграл, Манчини хаял — он выиграл чемпионат Европы, что тут говорить? Пускай хает других тренеров, может быть, они что-то выиграют. Похаял бы Черчесова, может, тот смог бы что-то выиграть. Можно говорить все, что угодно, а результат налицо», — добавил Канчельскис.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).