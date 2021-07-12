Кьеллини о победе на Евро-2020: «Мы почувствовали в воздухе что-то волшебное»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал победу в финале Евро-2020 против Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Я считаю, м ы выиграли заслуженно. Мы почувствовали в воздухе что-то волшебное, мы говорили об этом с начала мая, и мы этого заслуживаем, вся Италия этого заслуживает. Это была невероятная сенсация, спасибо всем, кто был частью этой команды более трех лет, и мы посвящаем это всем тем игрокам, которые тоже смотрели матч из дома.

Мы хотели контролировать игру, удерживать мяч, и, несмотря на то, что в течение двух минут получили удар в лицо, мы доминировали до конца матча и хотели этого любой ценой », — приводит слова Кьеллини RAI Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).