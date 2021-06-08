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Джикия оценил игру Баринова на позиции центрального защитника

18:33
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, с каким настроением подходит к старту чемпионата Европы.

— Для вас это первый крупный турнир со сборной. О чем думаете перед таким событием?

— Конечно, мы ждали этот турнир — один из самых больших турниров, который может быть в футболе. Мы готовимся к нему серьезно и сегодня, и каждый день.

— Как оцените уровень взаимодействия с Бариновым в центре обороны? Как скажется на игре защиты отсутствие Кудряшова?

— Станислав Саламович принял решение посмотреть Баринова в этой позиции. С Бариновым общались — у него был опыт игры в центре обороны. Поначалу, может, было не слишком комфортно, но освоился. Сыграл неплохо. Главный тренер примет решение, кто выйдет на поле.

Что касается Феди, он почувствовал небольшой дискомфорт перед началом последней игры. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы быстрее присоединился к нам.

10 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

(Артем Калинин)

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