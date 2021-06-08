Джикия: «Всегда приятно чувствовать поддержку звезд»
18:38
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как относится к тому, что тренировке сборной России посещают звезды шоу-бизнеса.
— Помогают ли вам визиты известных персон? Порой случаются казусы, как с Киркоровым и Марио.
— Всегда приятно чувствовать поддержку таких звезд. Здорово, когда они приезжают, поддерживают, дарят подарки. Считаю, это тоже нужно, — ответил Джикия.
Певец Филипп Киркоров перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.
Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».
(Артем Калинин)
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