Дюков заявил, что испытал разочарование от игры сборной России с Бельгией

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что испытал разочарование от игры сборной России против Бельгии (0:3) в первом матче Евро-2020.

— Ваши впечатления от игры с Бельгией? Украина, например, посмелее может играть с сильными командами.

— Разные матчи, разные соперники. Как все болельщики, я испытал некоторое разочарование — даже не от результата, а от того, как играла команда, — сказал Дюков.

После первого тура Евро-2020 россияне занимают четвертое место в группе B.

Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).