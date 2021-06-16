Дюков заявил, что испытал разочарование от игры сборной России с Бельгией
11:44
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что испытал разочарование от игры сборной России против Бельгии (0:3) в первом матче Евро-2020.
— Ваши впечатления от игры с Бельгией? Украина, например, посмелее может играть с сильными командами.
— Разные матчи, разные соперники. Как все болельщики, я испытал некоторое разочарование — даже не от результата, а от того, как играла команда, — сказал Дюков.
После первого тура Евро-2020 россияне занимают четвертое место в группе B.
Следующий матч на турнире сборная России проведет сегодня, 16 июня против Финляндии. Начало встречи — в 16.00 (мск).
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