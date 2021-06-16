Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сычев о матче с Финляндией: «Либо мы продолжаем борьбу, либо собираем вещи и остаемся дома»

11:44
Теги:

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Финляндии.

«На нас давит поражение от Бельгии. От этого матча зависят все наши перспективы. С человеческой точки зрения очень непросто ребятам. Они понимают, что сегодняшняя игра решает все. Либо мы продолжаем борьбу, либо собираем вещи и остаемся дома. Сможем победить за счет сумасшедшего настроя и самоотдаче. Если все сыграют в полную силу и не будут совершать глупых ошибок, то все сложится удачно. Потеря Жиркова в любом случае серьезная. Опыта Юрию не занимать — наверняка он бы помог в такой тяжелой ситуации, которая будет завтра. Но у нас есть ребята — тот же Караваев вполне может заменить», — приводит слова Сычева РБК.

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60c8e8419a79472d0fbd61a7?ruid=uUjlA2CrFl/ANbXIA07uAg==

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4766
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020
Момент наезда автобуса на девочку на самокате в Химках попал на видео
Каким птицам соответствуют знаки зодиака
Загадочно пропавших супругов-рыбаков в Приморье нашли мертвыми

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи