Сычев о матче с Финляндией: «Либо мы продолжаем борьбу, либо собираем вещи и остаемся дома»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Финляндии.

«На нас давит поражение от Бельгии. От этого матча зависят все наши перспективы. С человеческой точки зрения очень непросто ребятам. Они понимают, что сегодняшняя игра решает все. Либо мы продолжаем борьбу, либо собираем вещи и остаемся дома. Сможем победить за счет сумасшедшего настроя и самоотдаче. Если все сыграют в полную силу и не будут совершать глупых ошибок, то все сложится удачно. Потеря Жиркова в любом случае серьезная. Опыта Юрию не занимать — наверняка он бы помог в такой тяжелой ситуации, которая будет завтра. Но у нас есть ребята — тот же Караваев вполне может заменить», — приводит слова Сычева РБК.

Матч Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск. В первом матче россияне уступили Бельгии (0:3), финны обыграли Данию (1:0). Россия занимает четвертое место в группе B, Финляндия с 3 очками — на второй строчке.