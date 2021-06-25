Акинфеев о Евро-2020: «Если бы я играл на турнире, было бы то же самое»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что сборная России добилась бы такого же результата на Евро-2020, если бы он выступал за национальную команду.

«Сто процентов было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира... Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1-2 матча, а в остальном все было нормально», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.

Акинфеев завершил карьеру в сборной после домашнего ЧМ-2018, на котором команда дошла до четвертьфинала.