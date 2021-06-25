Акинфеев прокомментировал замену Шунина на Сафонова в матчах сборной на Евро
14:41
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на YouTube-канале «Коммент. Шоу» рассказал, удивило ли его то, что во втором матче группового этапа Евро-2020 Матвей Сафонов сменил Антона Шунина на позиции голкипера.
«Меня ничего не удивило, это футбол. Тренер дал — тренер забрал. Это он решает, если он принял такое решение, значит оно правильное. Так как результат спрашивают сначала с тренера, а потом с футболиста. Другой цепочки быть не может», — сказал Акинфеев.
Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.
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