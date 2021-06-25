Акинфеев прокомментировал замену Шунина на Сафонова в матчах сборной на Евро

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на YouTube-канале «Коммент. Шоу» рассказал, удивило ли его то, что во втором матче группового этапа Евро-2020 Матвей Сафонов сменил Антона Шунина на позиции голкипера.

«Меня ничего не удивило, это футбол. Тренер дал — тренер забрал. Это он решает, если он принял такое решение, значит оно правильное. Так как результат спрашивают сначала с тренера, а потом с футболиста. Другой цепочки быть не может», — сказал Акинфеев.