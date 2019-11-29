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Жоау Мариу примет участие в жеребьевке Евро-2020

17:39
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы-2020, информирует пресс-служба москвичей. 26-летний футболист также вынесет на сцену чемпионский кубок Европы, который сборная Португалии выиграла в 2016-м.

Жоау Мариу является обладателем награды прошлого ЧЕ в составе Португалии.

Чемпионат Европы-2020 пройдет на 12 стадионах в 12 европейских городах.

Напомним, сборная России вышла на Евро-2020, где сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Еще один участник группы определится после жеребьевки. Жеребьевка ЧЕ-2020 пройдет завтра, 30 ноября, в Бухаресте.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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