Юго Ллорис: «Судья назначил пенальти, и мы можем только уважать это решение»

Капитан сборной Франции Юго Ллорис после победы над Албанией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1) отметил, что результат справедливый.

— Думаю, что это был отличный вечер для сборной Франции, — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. — Мы были очень сосредоточены на игре. Провели встречу на хорошем уровне с большой интенсивностью с мячом и без него, и я думаю, что результат справедливый.

Первая цель состояла в том, чтобы выиграть. Сделали это. К сожалению, не смогли не пропустить, но это часть игры. Судья принял решение назначить пенальти, и мы можем только уважать это решение. Теперь сборной Франции нужно закончить работу во вторник вечером в матче против Андорры и добыть еще 3 очка.