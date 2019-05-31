Йоахим Лев рассказал о своем самочувствии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, госпитализированный сегодня после травмы, рассказал о своем самочувствии. По словам 59-летнего немецкого специалиста, ему придется немного отдохнуть.

- Я снова чувствую себя отлично, однако следующие четыре недели мне нужен отдых, - цитирует Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза. - Я постоянно общаюсь с тренерским штабом. Во время матчей ЕВро-2020 мы также будем находится в контакте. У моих помощников огромный опыт совместной работы, поэтому этот перерыв мы перенесем хорошо.