Вышел комикс про Артема Дзюбу

3 марта вышел первый номер комикса про нападающего сборной России Артема Дзюбу. Комикс получил название «Путь на Евро: Дзюба». Он приурочен к участию сборной России на чемпионате Европы, который пройдет летом 2021 года.

«История про Артема Дзюбу начинается в 1988 году — с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмет?», — гласит пролог комикса.

Комикс про Артем Дзюбу. Фото welcome2020.ru.

Комикс про Артем Дзюбу. Фото welcome2020.ru.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

За сборную России нападающий выступает с 2011 года. Всего на его счету 47 матчей и 26 голов за национальную команду.