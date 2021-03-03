Семак ответил на вопрос, может ли он возглавить сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции, посвященной скорому старту Евро-2020, ответил на вопрос о возможном назначении в сборную России в будущем.

— Нет ли у вас желания возглавить сборную России в будущем?

— Мы живем настоящим. У сборной есть тренер, мы все переживаем за тренера, за игроков. Хотим, чтобы ребята радовали игрой наших болельщиков.

На групповом турнире Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная России сыграет в группе В против таких команд, как Дания, Финляндия и Бельгия. Главным тренером российской команды с 2016 года является Станислав Черчесов.

(Гоша Чернов)