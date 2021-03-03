Сорокин подчеркнул, что Евро-2020 не пройдет в одной стране

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Не рассматривался ли вариант провести Евро-2020 в одной стране?

— Мы об этом слышали, но только в странных сообщениях отдельных британских СМИ. Официально я ни разу об этом не слышал, и даже в кулуарах УЕФА не слышал о развитии этой линии — организации Евро в одной стране. Даже не пытаясь рассуждать от имени УЕФА, а как организатор, могу сказать, что такое тектонические изменение конфигурации турнира за три месяца я с трудом представляю. Как это возможно практически? Даже вне вопросов этики. А что сказать другим городам? За что их лишают права проведения евро? Это решение оно и сложно, и не имеет оснований, и больших преимуществ не дает.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы на 24 стадионах, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

(Гоша Чернов)