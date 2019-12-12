Встретился ли Черчесов с Тедеско?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о контактах с клубными тренерами.

— Перед предпоследним сбором я сам звонил Юрию Павловичу по поводу Алексея Миранчука — узнать, на что он готов после травмы, — отметил Черчесов. — Услышав профессиональный взгляд Семина на ситуацию, мы решили не вызывать игрока, у которого не было нужного уровня готовности. А перед последним сбором, наоборот, уже сам Юрий Павлович позвонил и рассказал о реальной проблеме со здоровьем у Дмитрия Баринова. Если бы это был иногородний футболист, мы бы его все равно вызвали и сами посмотрели. Здесь же, в Москве, врач сборной Эдуард Безуглов сам взял игрока, ему сделали МРТ, и мы убедились, что вопрос есть, а смысла его вызывать — нет.

С Виктором Гончаренко перед сбором в Сочи обменялись мнениями. Вице-президент «Монако» Олег Петров тогда же звонил — не с просьбой что-то делать или не делать, а с информацией по Головину. Ею же обменялись и врачи. Он прилетел, мы посмотрели. Риск выпускать его с бельгийцами был большой, и мы дали паузу. К Сан-Марино футболиста подготовили, он вышел на замену и поехал в клуб в рабочем состоянии.

— До Петрова «Монако» руководил Вадим Васильев, который очень высоко отзывался об опыте общения с вами.

— Мы и сейчас на связи с Васильевым, например, вместе смотрели последний матч с участием «Спартака». Я приглашал его на нашу игру с Шотландией в Лужниках. Знаю, что недавно он открыл свое консалтинговое агентство. Убежден, что это проект для него станет таким же успешным, как и работа в «Монако».

Нам нужны игроки, которые должны помочь и сборной, и клубам. Кузяева вызвали на два дня раньше по согласованию с Сергеем Семаком, с которым я из этого кабинета разговаривал. Баринов с Мариу Фернандесом против Шотландии сыграли, потому что матч был очень важный, а с Кипром им дали отдохнуть — по их здоровью имелись небольшие вопросы. Мы могли без них обойтись и сделали это, отправив по клубам в хорошем состоянии.

Словом, контакт с клубными тренерами налажен такой, что вопросов не возникает. Они возникали на первой паре сборов после того, как наш штаб возглавил сборную, но теперь все понимают: мы стараемся сделать так, чтобы лучше было для всех. А главное — для дела. Понимаем, что нам дают игроков, которых мы должны вернуть в лучшем виде. Все решается на соответствующем уровне — я общаюсь с главными тренерами, наш медицинский штаб — с клубными врачами, а если есть необходимость, то президент РФС — с руководителями клубов.

— Контакт хороший вообще со всеми? До разговора с Доменико Тедеско дело уже дошло?

— Да. Состоялась встреча с тренерским штабом «Спартака», на которой присутствовал также генеральный директор клуба Томас Цорн. Мы хорошо пообщались, языкового барьера у нас нет. И какого-либо другого — тоже. (Игорь Рабинер)

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