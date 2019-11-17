Все, что осталось за кадром матча Россия — Бельгия
16:49
Пресс-служба сборной России показала то, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии (1:4). Встреча прошла вчера на стадионе в Санкт-Петербурге.
? Россия — Бельгия: за кадром https://t.co/y41UKZ88b1— Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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