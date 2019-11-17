Пресс-служба сборной России показала то, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии (1:4). Встреча прошла вчера на стадионе в Санкт-Петербурге.

? Россия — Бельгия: за кадром https://t.co/y41UKZ88b1 — Сборная России (@TeamRussia) November 17, 2019