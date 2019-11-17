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Все, что осталось за кадром матча Россия — Бельгия

16:49
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Пресс-служба сборной России показала то, что осталось за кадром матча отборочного турнира Евро-2020 против команды Бельгии (1:4). Встреча прошла вчера на стадионе в Санкт-Петербурге.

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