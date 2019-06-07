Усиленные меры безопасности будут действовать в Саранске на матче Россия - Сан-Марино

Дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов будут задействованы в организации безопасности в день матча сборной России против Сан-Марино в Саранске. Об этом сообщил начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Мордовия Светлана Холодкова.

- В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы сотрудники органов внутренних дел республики, Росгвардия, а также представители частных охранных и общественных организаций правоохранительной направленности, - цитирует ТАСС Холодкову. - Накануне игры на улицах города выставлены дополнительные наряды патрулей. Сотрудники правоохранительных органов максимально приближены к местам передвижения болельщиков, которые уже прибыли в столицу Мордовии.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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