УЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020

УЕФА обратился к правительствам стран Европы обеспечить проведение Евро-2020, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает AP.

Основываясь на рекомендациях, полученных от всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать матчи Евро-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавируса, и в то же время предоставит необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков. Кроме того, ВОЗ спрогнозировала, что к середине июня заболеваемость в Европе спадет.

Также УЕФА опроверг информацию о том, что европейские футбольные федерации просили перенести турнир на следующий год.