Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

УЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020

04:00
Теги:

УЕФА обратился к правительствам стран Европы обеспечить проведение Евро-2020, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает AP.

Основываясь на рекомендациях, полученных от всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать матчи Евро-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавируса, и в то же время предоставит необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков. Кроме того, ВОЗ спрогнозировала, что к середине июня заболеваемость в Европе спадет.

Также УЕФА опроверг информацию о том, что европейские футбольные федерации просили перенести турнир на следующий год.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир