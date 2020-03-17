УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене. Город должен принять матчи Евро-2020

УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене на время проведения Евро-2020. Об этом сообщает Reuters. Столица Дании должна была принять часть матчей Евро-2020. По имеющимся данным, бронь была отменена чуть более недели назад.

Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. Решение об этом должно быть принято сегодня на видеоконференции с участием всех федераций футбола стран Европы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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