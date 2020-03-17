УЕФА назвал даты Евро-2020 и готов возместить стоимость билетов

УЕФА назвал даты перенесенного из-за коронавируса чемпионата Европы 2020 года, информирует сайт организации. Турнир предположительно пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Как отмечается, УЕФА возместит стоимость билетов всем желающим, если они не смогут посетить матчи в 2021 году. Вся иформация по возврату денего будет доступна в течение следующего месяца.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.