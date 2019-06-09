"Твою форму даже стирать не стали после матча". Смолов и Гильерме потроллили друг друга

Переписка Смолова и Гильерме в Инстаграме.

Нападающий сборной России Федор Смолов и голкипер национальной команды Гильерме в переписке в Инстаграме иронично прокомментировали игру вратаря во вчерашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).

- Сегодня тяжелая игра для меня, брат! Я очень устал! - написал Гильерме, добавив смеющийся смайлик.

- Брат, твою форму даже стирать не стали после матча, - ответил Смолов.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против Кипра. Он пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

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