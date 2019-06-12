Стартовала регистрация на первый этап жеребьевки билетов на Евро-2020

На официальном сайте УЕФА открылась регистрация на участие в первом этапе жеребьевки билетов на финальную часть чемпионата Европы-2020.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Прием заявок продлится до 12 июля 2019-го. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены. Очередность подачи не имеет значения. На этом этапе распределяется большая часть билетов. Малое количество поступит в продажу ближе к турниру.
Билеты на Евро-2020 продаются в трех категориях. Расположение мест зависит от конфигурации стадиона. На матчи группового этапа в Санкт-Петербурге цены следующие:
категория 1 – 185 евро;
категория 2 – 125 евро;
категория 3 – 50 евро.
Стоимость билетов на игры четвертьфинала в северной столице России:
категория 1 – 245 евро;
категория 2 – 145 евро;
категория 3 – 75 евро.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира // Стали известны цены билетов на матчи ЧЕ-2020