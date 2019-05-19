Стали известны цены билетов на матчи ЧЕ-2020

На официальном сайте УЕФА появилась информация о ценах билетов на матчи чемпионата Европа 2020 года, которые пройдут в 12 городах.

Самые дешевые будут стоить 30 евро – встречи группового турнира и четвертьфинала в Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния) и Будапешт (Венгрия). Самые дорогие приходятся на финальную игру в Лондоне (Англия) – до 945 евро.

Билеты на матчи в Санкт-Петербурге – от 50 до 185 евро в групповой стадии. Четвертьфинал – от 75 до 224 евро.

Первый этап начнется с 12 июня по 12 июля 2019-го. Широкой публике будут доступны 1,5 миллиона билетов.



ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

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