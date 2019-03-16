Станислав Черчесов: "Планировали взять Жиркова в сборную еще раньше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о вызове полузащитника Юрия Жиркова. Футболист будет готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта.

- Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч "Зенита" с "Вилльяреалом", где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта, - сказал Черчесов пресс-службе РФС. - Сегодня я побывал на тренировке "Зенита" в Новогорске, мы еще раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со "Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной.

35-летний футболист в текущем сезоне провел два матча в составе "Зенита". За сборную России он провел 87 матчей, забил два мяча.