«Спартак» и Пилипчук, сборная, Малком лечится. Live Зеленова и Короткина
13:30
Сегодня на Ютуб-канале «СЭ» в 14.15 начнется с обозревателями Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— Зачем «Спартаку» Пилипчук;
— Что с Малкомом;
— Сборная в «Лужниках»;
— Шотландцы в Москве.
Пользователи «СЭ» могут принять участие в конкурсе, который пройдет по ходу эфира. Разыгрываем 2 билета на матч Россия — Шотландия, который пройдет сегодня в Лужниках.
Чтобы принять участие, необходимо:
— быть подписчиком канала «СЭ» в YouTube
— задать по ходу эфира вопрос, автор лучшего — по мнению Короткина и Зеленова — получит 2 билета.
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