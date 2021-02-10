Сорокин заявил, что Россия перед Евро-2020 находится в более выгодном положении, чем другие страны

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о том, как пандемия коронавируса скажется на количестве болельщиков на Евро-2020.

«Россия в более выгодном положении, это правда. Мы это поняли во время наших совещаний с УЕФА и коллегами-организаторами. По сравнению с другими странами мы находимся в более привилегированном положении, потому что многие города испытывают гораздо большие сложности. Этим и обусловлена просьба городов перенести решение о количестве допускаемых болельщиков, потому что, если принять это решение в марте, оно будет не в пользу болельщиков. Все заинтересованы в максимально щадящем решении пустить как можно больше болельщиков на стадион, но без какой-либо угрозы для здоровья», — сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.