Комиссия УЕФА проведет завершающий визит в Санкт-Петербург перед Евро-2020

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о визите комиссии УЕФА в Санкт-Петербург 11 февраля.

«Это второй завершающий визит, больше их до самого турнира не предполагается. Для нас этот визит очень важен, потому что мы больше не проводим никаких виртуальных встреч, а наши коллеги из УЕФА лично приезжают к нам. Для нас это очень важно. Мы должны финализировать вопросы, касающиеся взаимодействий всех функций, запланированы десятки встреч.

За время пандемии стадион не стал меньше готов, это самое главное. У нас как был прекрасно готов город и стадион, так и осталось. Но в рамках последних приготовлений надо посмотреть, есть ли серые зоны, может быть какому-то аспекту уделено слишком мало внимания или, наоборот, слишком много, и такое внимание не нужно», – сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.