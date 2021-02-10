Сорокин заявил о 50-процентном допуске болельщиков на матчи Евро-2020 в Петербурге

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о разрешенном количестве болельщиков на матчах чемпионата Европы в Петербурге.

«Само решение дифференцировать пределы допустимости в зависимости от ситуации в городе уже является довольно взвешенным, хорошим для турнира. УЕФА правильно решила оценивать ситуацию в каждом городе, в зависимости от этого принимать решение. Санкт-Петербург рассчитывает на более чем 50-процентный допуск болельщиков. В других городах более сложная ситуация. Сейчас в нашем мире все быстро меняется, но пока выглядит так, что решение будет принято по всем матчам, которые проводятся в городе. К счастью, его примут на более поздних стадиях, так что к этому времени предел допустимого количества болельщиков может увеличиться», — сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир примут 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.