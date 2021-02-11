Сорокин рассказал о том, как будет работать Fan-ID на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА подтвердил, что фан-зона во время турнира будет обустроена на Дворцовой площади.

— Будет ли на Евро действовать паспорт болельщика?

— Fan-ID будет применяться на Евро. Этот процесс был запущен давно. К сожалению, те карты, которые готовились к 2020 году, недействительны. Мы были вынуждены перезапустить процесс. И мы видим, что болельщики обращаются за паспортами. Для иностранцев это преимущество — с Fan-ID они могут приезжать в Россию без визы, смогут получить привилегии, находясь в городе. В целом, визит иностранных болельщиков зависит от открытий границ. Это за компетенцией УЕФА. Но мы с оптимизмом смотрим на ситуацию: цифры становятся лучше, ограничения снимаются. Мы надеемся, что сможем максимально поднять допустимый предел числа болельщиков на стадионе.

Ранее, 11 февраля, руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению турнира. Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ожидается, что турнир пройдет в 12 европейских городах: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

(Гоша Чернов)