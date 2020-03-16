Штаб-квартира УЕФА в Ньоне будет открыта только для ограниченного числа сотрудников

УЕФА принял решение ограничить доступ в свою штаб-квартиру, которая располагается в швейцарском Ньоне, сообщает Sky Sports.

Во вторник, 17 марта, руководство УЕФА должно провести важное собрание, на котором будут решаться ключевые вопросы европейского футбола. В том числе и будущее Евро-2020 в условиях мировой пандемии коронавируса.

В здание будет допускаться только ограниченное число сотрудников. Большинство переведены на удаленную работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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