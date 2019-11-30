Шевченко отказался говорить о Ракицком и не ставит перед Украиной задач на Евро
22:06
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, что его команда может преподнести сюрприз на чемпионате Европе-2020. Украинцы попали в группу С, в которой сыграют с Голландией и Австрией. Четвертая команда определится по итогам матчей плей-офф Лиги наций.
— Сейчас бессмысленно ставить задачи, — сказал Шевченко. — Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате. Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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