Шевченко отказался говорить о Ракицком и не ставит перед Украиной задач на Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение, что его команда может преподнести сюрприз на чемпионате Европе-2020. Украинцы попали в группу С, в которой сыграют с Голландией и Австрией. Четвертая команда определится по итогам матчей плей-офф Лиги наций.

— Сейчас бессмысленно ставить задачи, — сказал Шевченко. — Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате. Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020