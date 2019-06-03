Сборная Сан-Марино хочет обуздать стремительность Казахстана

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла перед матчами отборочного турнира Евро-2020 отметил, что перед командой стоит задача обуздать стремительность соперников.

Сан-Марино сыграет со сборной России 8 июня в Саранске, а 11 июня на выезде встретится со сборной Казахстана​.

- Мы работаем над тем, чтобы поднять планку наших навыков, - цитирует Варреллу sports.kz. - Казахстан наверняка представляет из себя сильного соперника. Особенно на "Астана Арене" - из-за окружающих условий и домашней поддержки. Более того, это хорошая квалифицированная команда, но мы хотим быть готовыми с мотивационной точки зрения. Наша цель - обуздать стремительность соперников, попытавшись создать им некоторые проблемы.