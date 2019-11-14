Сборная России прибыла в отель Санкт-Петербурга
21:22
Сборная России прибыла в отель Санкт-Петербурга, в котором будет проживать перед отборочным матчем Евро-2020 против сборной Бельгии.
Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.
Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.
Мы в отеле! pic.twitter.com/CTUSp2Ro9K— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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