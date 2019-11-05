Сборная России назвала состав на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Сборная России объявила состав на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020, жеребьевка которого пройдет 30 ноября.

Впервые в сборную вызван 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, 23-летний хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вызывался на игры в октябре, но пропустил сбор национальной команды из-за травмы.

Всего в списке 25 футболистов:

вратари Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва);

защитники Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

нападающие Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия).

Подготовку к матчам сборная начнет 10 ноября в Сочи.

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