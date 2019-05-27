Сборная России будет готовиться к играм с Сан-Марино и Кипром в Новогорске

Сборная России опубликовала график подготовки к заключительным играм сезона, информирует официальный сайт РФС.
Национальной команде предстоят отборочный матчи чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск, Стадион "Мордовия Арена", 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.
Сбор игроков - в четверг, 30 мая, тренировки начнутся с пятницы, 31 мая. В понедельник, 3 июня, у сборной России состоится контрольная игра с командой первого дивизиона "Чертаново".
График подготовки сборной России
30 мая (четверг) - сбор команды в УТЦ "Новогорск".
31 мая (пятница) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
1 июня (суббота) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
2 июня (воскресенье) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
3 июня (понедельник) - 16:00. Контрольная игра с ФК "Чертаново". УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
4 июня (вторник) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
5 июня (среда) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
6 июня (четверг) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.
Вылет в Саранск.
7 июня (пятница) - 12:00. Тренировка на стадионе "Мордовия Арена". Саранск (открытая для СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Мордовия Арена". Cаранск.
8 июня (суббота) - 19:00. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия – Сан-Марино. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
9 июня (воскресенье) - 12:00. Восстановительная тренировка. Саранск (формат уточняется).
Вылет в Нижний Новгород.
10 июня (понедельник) - 12:00. Тренировка. Стадион "Нижний Новгород". Нижний Новгород (открытая для СМИ С 12:00 ДО 12:15).
13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион "Нижний Новгород". Нижний Новгород.
11 июня (вторник) - 21:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия – Кипр. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
Вылет в Москву.
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