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Сборная Германии пожертвовала, 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

18:02
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Сборная Германии выделила 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает официальный Twitter команды. Ранее из-за пандемии чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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