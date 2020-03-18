Сборная Германии пожертвовала, 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Сборная Германии выделила 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает официальный Twitter команды. Ранее из-за пандемии чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

The Germany national team have donated € 2.5 million to help tackle the #Coronavirus outbreak ??#DieMannschaft pic.twitter.com/wgdk7dCDcB — Germany (@DFB_Team_EN) March 18, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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