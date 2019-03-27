Румыния обыграла Фарерские острова

Сборная Румынии обыграла Фарерские острова в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). Дублем в составе румынской команды отметился нападающий "Лудогорца" Клаудиу Кешеру.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа F
Румыния - Фарерские острова - 4:1 (3:1)
Голы: Дяк, 26 (1:0). Кешеру, 29 (2:0). Кешеру, 33 (3:0). Давидсен, 40 - с пенальти (3:1). Пушкаш, 63 (4:1).
Румыния: Тэтэрушану, Моци, Григоре, Бензар (Хаджи, 46), Дяк, Кипчу, Станчу (Ман, 77), Марин, Банку, Кешеру (Чикылдэу, 69), Пушкаш.
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Фере, Йоенсен, Давидсен, Ханссон (Ватнхамар, 77), Бартальстову (Фредериксберг, 67), Ватнсдаль (Бальдвинссон, 28), Хендрикссон Ольсен, Ольсен, Ролантссон.
Предупреждения: Йоенсен, 15. Станчу, 16. Моци, 40. Кипчу, 47. Фредериксберг, 83. Григоре, 85. Ольсен, 86.
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
26 марта. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/