00:45 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Румыния обыграла Фарерские острова

0
Обсудить

Сборная Румынии обыграла Фарерские острова​ в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). Дублем в составе румынской команды отметился нападающий "Лудогорца" Клаудиу Кешеру.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Румыния - Фарерские острова - 4:1 (3:1)

Голы: Дяк, 26 (1:0). Кешеру, 29 (2:0). Кешеру, 33 (3:0). Давидсен, 40 - с пенальти (3:1). Пушкаш, 63 (4:1).

Румыния: Тэтэрушану, Моци, Григоре, Бензар (Хаджи, 46), Дяк, Кипчу, Станчу (Ман, 77), Марин, Банку, Кешеру (Чикылдэу, 69), Пушкаш.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Фере, Йоенсен, Давидсен, Ханссон (Ватнхамар, 77), Бартальстову (Фредериксберг, 67), Ватнсдаль (Бальдвинссон, 28), Хендрикссон Ольсен, Ольсен, Ролантссон.

Предупреждения: Йоенсен, 15. Станчу, 16. Моци, 40. Кипчу, 47. Фредериксберг, 83. Григоре, 85. Ольсен, 86.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

26 марта. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

Румыния - Фарерские острова

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ