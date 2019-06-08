Россия – Сан-Марино: прямая трансляция матча – в 19.00

8 июня, в субботу, возобновится отборочный турнир чемпионата Европы по футболу-2020. Сборная России сыграет первую домашнюю встречу, соперником станет команда из Сан-Марино. Встреча состоится в Саранске на стадионе "Мордовия Арене", стартовый свисток 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Сан-Марино.

На старте кампании подопечные Станислава Черчесова провели две гостевые игры. В первой они уступили Бельгии (1:3), а во второй победили Казахстан (4:0). Таким образом у россиян теперь 3 очка, и они занимают вторую строчку. Тогда как у бельгийцев шесть баллов, и они в этот же день принимают Казахстан.

Следующую игру сборная России проведет во вторник 11 июня, она пройдет в Нижнем Новгороде. У Кипра, кстати, тоже три очка – он разгромил Сан-Марино (5:0).

После матча Россия – Сан-Марино на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы о главном матче сезона.

Россия – Сан-Марино: чемпионат Европы 2020 года, отборочный турнир, 8 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)